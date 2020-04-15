شكرا لقرائتكم خبر عن "سك على الموضوع".. فيديو درة تقلد شريهان فى فوازير "حاجات ومحتاجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة التونسية درة، على مشاركة فيديو عبر حسابها انستجرام، قلدت من خلاله الفنانة القديرة شريهان في أغنية "سك على الموضوع" التي غنتها في فوازير رمضان "حاجات ومحتاجات"، وسط إشادة كبيرة من جمهورها .

بينما أثنى جمهور الفنانة درة عبر موقع انستجرام، على تقليدها الفنانة القديرة شريهان، حيث قالت سماح:" الله علي ايام فوازير شيرهان"، بينما كتب آخر:" نفسي تعملي فوازير رمضان أنت عتكوني اسطورة زي شريهان"، وكتب أخر:"شبهها أوى".



الفنانة درة

ويشار إلى أن الفنانة درة سجلت حلقة مع النجم أحمد السقا في برنامجه الجديد، حيث سافرت لبنان الفترة الماضية وصورت الحلقة، وتحدثت فيها عن ذكريات طفولتها، وأعمالها الفنية التي تحضر لها حالياً، تحت إدارة المخرج اللبناني باسم كريستو، ويتكتم السقا على تفاصيل البرنامج، ولم يستقر حتى الآن عرضه على قناة محددة، ويظهر مع السقا خلال برنامجه عدد من النجوم الذى يستضيفهم فى البرنامج، منهم النجم كريم عبد العزيزوالنجمة يسرا والنجم أميركراره وغيرهم من النجوم الذى لم يتم الإفصاح عنهم للحديث عن ذكرياتهم القديمة خلال الحلقة.

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يشار إلى إن درة تعاقدت مؤخراً على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ومن المقرر أن ينطلق تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويشاركها في بطولة العمل النجم هاني سلامة والفنان محمد ممدوح "تايسون" على أن يتم اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت أخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.