شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المئات يشيعون جثمان الفنان العراقى كامل إبراهيم رغم قرار حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع المئات من محبى الفنان الراحل كامل إبراهيم جثمانه إلى مثواه الأخير، رغم القرار الذى فرضته الحكومة العراقية بفرض حظر ‏تجوال على خلفية انتشار جائحة كورونا بالبلاد، وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن الراحل توفى متأثر بمرض السرطان الذي ‏أصيب به مؤخراً، حيث مكث فى المستشفى فترة من الزمن لتلقى العلاج اللازم له، إلا أنه فارق الحياة.

بدورها، نعت نقابة الفنانين العراقيين الراحل، وذكرت النقابة في بيان لها رحيل الفنان كامل إبراهيم، والذي وافته المنية إثر ‏مرض عضال لم يمهله كثيراً‎.‎

وأشارالبيان إلى أن "إبراهيم فنان صاحب حضور بارز على الشاشة، منذ بدايته طالبا حينها سنة 1997 وبعدها قدم العديد من الاعمال ‏واستمر في التليفزيون والسينما والمسرح‎".

يشار إلى أن كامل إبراهيم هو فنان عراقي صاحب حضور قوى على شاشة التليفزيون من خلال العديد من الأعمال الدرامية العراقية ‏والمصرية، منها نزف جنوبي، سر القوارير، حرائق الرماد، الجماعة 2، الزيبق، قضاة عظماء 2، وآخر أعماله الفنية كانت من خلال ‏مشاركته في مسلسل "السهام المارقة" بطولة شيرى عادل وهانى عادل ووليد فواز والفنانة التونسية عائشة بن أحمد‎.‎

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