فن ومشاهير

صور.. المئات يشيعون جثمان الفنان العراقى كامل إبراهيم رغم قرار حظر التجول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المئات يشيعون جثمان الفنان العراقى كامل إبراهيم رغم قرار حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع المئات من محبى الفنان الراحل كامل إبراهيم جثمانه إلى مثواه الأخير، رغم القرار الذى فرضته الحكومة العراقية بفرض حظر ‏تجوال على خلفية انتشار جائحة بالبلاد، وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن الراحل توفى متأثر بمرض السرطان الذي ‏أصيب به مؤخراً، حيث مكث فى المستشفى فترة من الزمن لتلقى العلاج اللازم له، إلا أنه فارق الحياة.

 

بدورها، نعت نقابة الفنانين العراقيين الراحل، وذكرت النقابة في بيان لها رحيل الفنان كامل إبراهيم، والذي وافته المنية إثر ‏مرض عضال لم يمهله كثيراً‎.‎

 

وأشارالبيان  إلى أن "إبراهيم فنان صاحب حضور بارز على الشاشة، منذ بدايته طالبا حينها سنة 1997 وبعدها قدم العديد من الاعمال ‏واستمر في التليفزيون والسينما والمسرح‎".

 

يشار إلى أن كامل إبراهيم هو فنان عراقي صاحب حضور قوى على شاشة التليفزيون من خلال العديد من الأعمال الدرامية العراقية ‏والمصرية، منها نزف جنوبي، سر القوارير، حرائق الرماد، الجماعة 2، الزيبق، قضاة عظماء 2، وآخر أعماله الفنية كانت من خلال ‏مشاركته في مسلسل "السهام المارقة" بطولة شيرى عادل وهانى عادل ووليد فواز والفنانة التونسية عائشة بن أحمد‎.‎

Advertisements

 

761d3dcc-a420-4cc5-954b-0ec6201c6d70

 

 

b2e0d3c9-577e-46e6-8dee-0dc084d44619

 

 

d667c314-d33a-45e6-9afd-db69117f4e00

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. المئات يشيعون جثمان الفنان العراقى كامل إبراهيم رغم قرار حظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا