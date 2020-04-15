شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهوره فى البرومو.. دياب مفاجأة مسلسل "البرنس" أمام محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد دياب كضيف شرف في مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناة dmc، من إنتاج شركة سينرجى، حيث ظهر دياب بشكل مختلف تماماً عن أعماله السابقة، وظهر في برومو المسلسل بهيئة شاب "سرسجى" وصابغ شعره باللون الأصفر يقطن منطقة شعبية، ويحاول قتل رضوان البرنس، الذى يجسده النجم محمد رمضان، وذلك في لحظة خاطفة خلال البرومو الدعائى للمسلسل الذى كشفت عنه شركة سينرجى، في إشارة لافتة من صناع المسلسل عن العديد من المفاجآت في المسلسل.

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محمد رمضان ودياب فى لقطة من المسلسل

وفى سياق آخر، يشارك دياب في بطولة مسلسل "فرصة تانية" مع النجمة ياسمين صبرى، المقرر عرضه أيضاً في رمضان، معالجة درامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولة المسلسل آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، كريم عبد الخالص، وآخرين.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وقدم دياب أخر أعماله مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى، وعرض الفترة الماضية ، وشارك فى بطولته كل من حسنى شتا، ميرنا نور الدين، حنان سليمان، وعدد أخر من الفنانين، تاليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجى .