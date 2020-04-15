ميساء مغربي تتحدث عن تفاصيل علاقتها بـ "دايلر" وحقيقة تورّطها

نفت الفنانة ميساء مغربي في حديث إلى موقع "سيدتي" ما تردد خلال الساعات الماضية عن أخبار ألمحت إلى طورّتها ومطرب الراب الشاب "دايلر" والفاشينيستا شوق محمد، في عدة قضايا أخلاقية في دبي.

وأكدت ميساء في حديثها أنها مقيمة في دولة الإمارات بشكل طبيعي ولم يتم توقيفها أو التحقيق معها وأن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الأمر، مضيفةً: "لا يوجد إنسان عاقل يمكن أن يصدق شيء كهذا".

وكشفت ميساء طبيعة علاقتها بالرابر "دايلر" حيث قالت : "أنا شريكة في إحدى شركات الإنتاج التي انتجت أحد الأعمال الفنية لـ "دايلر"، ومن هنا جاءت معرفتي به"، وتابعت قائلة: " وشهادة حق أمام الله، فإن "الولد" كان ملتزماً للغاية ومهذباً، وفي وقت الراحة أثناء التصوير وجدته يقرأ عدداً من الكتب الصوتية وعندما تناقشت معه وجدته قارئاً لأمهات الكتب، ولم أر منه أي سلوك يدل على تورطه في أى أمر مشين، وهو ولد من نصف عمري، فهل يعقل أن أتورط معه بعد أن قضيت 18 عاماً في العمل في أمور كهذه؟".

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وتابعت ميساء: "عندما توجه المحامي الخاص بي إلى مباحث الجرائم الإلكترونية وجدنا مفاجأة، وهي أن الحسابات التي روجت لهذا الأمر كلها من مصدر واحد ومن بلد خليجي واحد وهي حسابات مزيفة صنعت خصيصاً قبل أيام من أجل التشهير بنا، وسيخرج المحامي الخاص بي مساء اليوم، عبر مقطع فيديو وبيان رسمي للرد كل تلك الادعاءات، وسأقوم بمقاضاة كل من ساهم في ترويج ونشر تلك الشائعة ولن أترك حقي هذه المرة، ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل تجاه كل من يحاول أن يشوه سمعة إنسان بدون وجه حق".

وكان الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني قد ألمح عن تطورت عدد من المشاهير في قضية تعاطي المخدرات في دبي، وخمن عدد من المتابعين والمواقع الإخبارية وفقاً لكلام الحمراني أن تكون ميساء مغربي ودايلر وشوق محمد هم أبطال تلك الواقعة.