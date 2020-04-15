فيديو: أحلام تحتفل بعيد ابنتها في أجواء اسطورية فخمة

احتفلت الفنانة احلام بعيد ميلاد ابنتها لولوة بأجواء اسطورية، فقد حظيت لولوة بأكثر من قالب حلوى مزين بطريقة فخمة جدا باللونين الفضي والذهبي.



وتمنت احلام لابنتها السعادة والنجاح وأن تزفها بيديها.



وهنأ متابعو أحلام لولوة بعيدها وتمنوا لها اياما سعيدة، في حين طلب البعض من الفنانة مراعاة مشاعر الناس الذبن ارغمتهم ظروف الحجر المنزلي على البقاء في بيوتهم وباتوا يفتقدون لأساسيات العيش معتبرين أن الفيديو مستفز في هذه الأيام العصيبة.



يذكر ان احلام متفرغة منذ بداية ازمة كورونا لنشر فيديوهات الادعية والطلب من المواطنين التزام منازلهم.