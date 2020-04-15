صور: ميريام فارس بإطلالة جريئة جدا في عيد ميلاد شقيقتها



نشرت الفنانة ميريام فارس صورا لها مع شقيقتها رولا، بمناسبة عيد ميلاد هذه الأخيرة. ميريام فارس وشقيقتها

وبدت ميريام بلوك جريء جدا مع فستان مكشوف بالكامل من منطقة الظهر؛ وقد حظيت صور ميريام ورولا بتعليقات إيجابية. Advertisements ميريام فارس وشقيقتها

رولا شقيقة ميريام الكبرى ومديرة اعمالها ورفيقة دربها الفني، ولهما ايضا شقيقة هي جيهان، التي اشتهرت بسبب الشبه الكبير بينها وبين ميريام، وقيل إنها ترغب باحتراف الفن بعد الشهرة التي حازتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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