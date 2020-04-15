نوال الزغبي تغني شارة مسلسل غادة عبد الرازق في اللحظات الأخيرة

اتفقت الفنانة نوال الزغبي مع القيّمين على مسلسل "سلطانة المعزّ" للممثلة المصرية غادة عبدالرازق، على غناء شارة المسلسل الذي سيعرض في شهر رمضان.
وستدخل نوال الاستوديو خلال أيام، ليتم تحضير العمل وإصداره خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق السباق الرمضاني.
هذا التعاون بين نوال وغادة، سيكون الأول لهما، بعد النجاح الذي حققته نوال قبل سنتين في مصر بشارة "الناس العزاز" لمسلسل " اعلى سعر" مع نيللي كريم وزينة.
كما سبق وغنت شارة مسلسل " حبة كراميل" لماغي بو غصن وظافر العابدين كما تعاونت مع ماغي العام الماضي في غناء شارة مسلسل " بروفا".
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