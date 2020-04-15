صور ترصد كواليس تصوير مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف

نشرت الكاتبة والاستايلستت “إنجي علاء“ زوجة الفنان يوسف الشريف عددًا من الصور التي ترصد كواليس تصوير مسلسل "النهاية" الذي يشارك به يوسف الشريف بالسباق الرمضاني. وجمعت الصور عددا من النجوم المشاركين في المسلسل ومن بينهم الفنان محمد لطفي وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وحسام داغر ومحمد جمعة وعمر الشناوي وباسل الزارو وغيرهم. ويعتمد المسلسل على عمليات الجرافيك في أغلب مشاهده خاصة أنه يتحدث عن المستقبل وما سيحدث للبشر أثناء نهاية العالم. وكان الشركة المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو الرسمي له، والذي حقق انتشارًا كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنى عليه الكثير من المتابعين، خاصة أن يوسف الشريف لديه قاعدة جماهيرية عريضة بالدراما. Advertisements مسلسل النهاية من بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ ومحمد لطفي ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.

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