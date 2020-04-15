ما هي أسباب الخلاف بين عيسي المرزوق وعايض ماسال؟

نشب مؤخراً خلاف بين الفنان عيسي المرزوق وعايض ماسال، ولم يعرف السبب وراء هذا الخلاف، لذلك تساءل كثيرون عن المشكلة التي تسببت في كل هذا.

وقد بدات المشكلة عندما نشرت قناة sbc السعودية المهتمة باخبار المشاهير مقطع فيديو يظهر عايض يوسف يجيب على سؤال ما هي المميزات التي يتمز بها الفنانين: إسماعيل مبارك ، فؤاد عبدالواحد، ناصر نايف ، حقروص، عيسى المرزوق.

عيسي المرزوق

وقد أجاب الفنان عايض ماسال عن السؤال بوصف ميزات كل فنان، ولكن عندما وصل الى النفان عيسى المرزوق قال: "مدري اذا كان فيه ميزات ام لا" حيث ان هذه العبارة الهجومية على عيسى المرزوق هي من تسببت في اندلاع خلاف حاد بين الفنان عيسى المرزوق وعايض.

ولكن يبدو ان هذا الخلاف الذي بينهما لم يبدا من هذه اللحظة يبدو انه كان منذ وقت ولكنه ظهر الان عبر هذا الفيديو.

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الفنان عايض يوسف

من جهته عيسى المرزوق وبعد انتشار هذا المقطع للفنان عايض يوسف فقد قام هو الآخر بنشر فيديو هجومي لكي يرد على عايض وقد قال له: "ان كل اغانيك مجتمعة لا تسوى اغنية واحدة من اغانيا".

من جهة أخرى اكد الفنان عايض ان اغانيه من اجمل الاغاني مثل اغنية ساقي العطش التي حصلت على الكثير من الاعجاب من قبل الجمهور.