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احتفل الفنان المصري محمد رمضان بانتهاء تصوير مسلسل " البرنس" ، ونشر فيديو من اجواء الاحتفال بانتهاء المسلسل.
وظهر رمضان من دون كمامة محاط بعشرات الأشخاص بدون كمامة ايضا، دون اي مراعاة لإجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا.
التعليقات لامت رمضان وتساءل كثيرون كيف يستخف الفنان بفيروس بهذه الخطورة، وكيف يعطي اسوأ مثال لجمهوره، في وقت يحث فيه الكثير من الفنانين جمهورهم على البقاء في البيت.
يذكر أن "البرنس" هو التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في نسب المشاهدة، كما تعاون سامي مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذي طرح مطلع شهر يناير.
وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فيىشهر رمضان الماضي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجي، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، محمود حجازي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صادم لمحمد رمضان... احتفل بمسلسله وسط تجمع ولم يلتزم بالوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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