فيروس كورونا يغير موسم الجوائز

* تم تقليص مواعيد جدول التصويت إلى حدٍ ما لاستيعاب فترة الأهلية الممددة دون تغيير موعد الحفل

بسبب تفشي فيروس كورونا واضطرار دور السينما إغلاق أبوابها، ستلغي هذا الموسم شرط أن يتم عرض الأفلام خصيصًا للناخبين. وسيكون إرسال روابط الأفلام لمشاهدتها عبر الإنترنت أو حتى أقراص دي في دي كافيًا

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بتغييرات طالت قواعد التأهل للحصول على جوائز إيمي وقواعد مشاهدة الأفلام المرشحة للحصول على جائزة «غولدن غلوب». ولم يتغير موعد حفل توزيع جوائز إيمي الـ72 المقرر انطلاقه في 20 سبتمبر (أيلول) الذي يصادف يوم الأحد.

وأعلنت «أكاديمية التلفزيون» يوم الجمعة عن تغييرات سيتم تنفيذها في هذا الموسم من جوائز إيمي بسبب الظروف الطارئة التي فرضها تفشي الوباء وتطال قواعد التصويت والمشاركة للأعمال التلفزيونية والمسلسلات، وذلك بسبب تأخر أعمال الإنتاج والبرمجة.

ومددت الأكاديمية تاريخ أهلية المشاركة لـ«الحلقات المعلقة» حتى 30 يونيو (حزيران)، بدلاً من 31 مايو (أيار)، أو الحلقات الواقعة خارج خانة الأهلية المحددة. وينطبق ذلك على فئتي السلاسل المحدودة والعادية. إلّا أنه يتوجب على المسلسلات المحدودة إرسال جميع الحلقات قبل 30 يونيو وعلى المسلسلات العادية إرسال 6 حلقات على الأقل قبل ذلك التاريخ. وبحسب الإعلان الصادر عن الأكاديمية، إذا لم يتم إرسال جميع حلقات السلسلة المحدودة الكاملة بحلول التاريخ المحدد، فسيتم إرجاء تأهيلها مع إنجازاتها الفردية إلى السنة المقبلة.

وكرر الإعلان تعليق جميع المناسبات «للنظر فيها» التي بدأت في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر. وقال الإعلان إنه تم تعليق الموسم الحالي من جوائز إيمي: «سواءٌ كانت تعرض بوجود الجمهور، أو عن طريق بثها أو تسجيلها للنشر على منصة العرض».

وأوضح متحدث باسم الأكاديمية لمجلة «ذي تايمز» أنه تم كذلك حظر فقرة الأسئلة والأجوبة الافتراضية والتي لا تعرّض المشاهدين للخطر، وذلك للحفاظ على مستوى متكافئ في المنافسة.

وأضاف: «نحن نقدر دقة الفقرة ولكننا لا نظن أنها الخيار السليم. فقد يرغب البعض في المشاركة في حين يرفض البعض الآخر. نحن نتفهم الوضع ونحاول أن نكون منصفين مع الجميع في هذا المجال».

وصرح قائلاً: «لقد تلقينا بالفعل بعض التعليقات من الممثلين والمنتجين الذين وافقونا الرأي في هذا الخصوص، ولكن اتخذت أكاديمية التلفزيون هذا القرار لأننا اعتقدنا أنه صائب».

وبالطبع، يتم إرسال الأفلام المرشحة عبر الإنترنت لتتمكن اللجنة من مشاهدتها قبل الحفل وكذلك الأمر بالنسبة لعملية التصويت. ولذلك، يجب أن يتمكن أعضاء الأكاديمية من مشاهدة جميع الأفلام والمسلسلات ليتمكنوا من التصويت. وأشار المتحدث إلى أن «بريد الكتيبات المتعلقة بالأفلام وحلقات المسلسلات المرسلة عبر الإنترنت قد تستمر في هذا الوضع».

Advertisements







(من اليسار إلى اليمين) مايا رودولف، وتينا فاي، وآيمي بولر، يتحدثون على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الواحد والتسعين في مسرح دولبي، يوم 24 فبراير 2019 في هوليوود، بكاليفورنيا (غيتي)

وقد تم تقليص مواعيد جدول التصويت إلى حدٍ ما لاستيعاب فترة الأهلية الممددة دون تغيير موعد الحفل.

الجدول الجديد:

5 يونيو (حزيران): آخر موعد للمشاركة

2 – 13 يوليو (تموز): التصويت على جولة الترشيحات

28 يوليو: الإعلان عن الترشيحات

21 - 31 أغسطس (آب): التصويت في الجولة النهائية

ويمكنكم الحصول على تفاصيل التقويم المعدل لجوائز إيمي على موقع Emmys.com.

كما أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية عن تغييرات في قواعد قبولها للأعمال المشاركة في جائزة غولدن غلوب. وقالت إنه بسبب تفشي فيروس كورونا واضطرار دور السينما إغلاق أبوابها، ستلغي هذا الموسم شرط أن يتم عرض الأفلام خصيصًا للناخبين. وأكدت أن إرسال روابط الأفلام لمشاهدتها عبر الإنترنت أو حتى أقراص دي في دي ستكون كافية.

وبحسب الرابطة، تتأهل الأفلام التي كان مقررا عرضها في صالات لوس أنجليس خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس (آذار) إلى 30 أبريل (نيسان)، حتى لو لم تصل في النهاية إلى الصالات. وسيكون بالإمكان ترشيح أعمال تم بثها مباشرة على التلفزيون أو المنصات الإلكترونية المدفوعة والإنترنت. وتنطبق هذه الشروط مباشرة على الأفلام التي يتم في هذه الفترة إلغاء عرضها الأول في دور السينما واستبدال ذلك «بعرضها أولاً على شاشات التلفزيون (مثل خدمة بث الاشتراك وقناة الاشتراك والبث التلفزيوني... إلخ)».

وهذا التغيير في القواعد مؤقت، على الرغم من أن الرابطة تقول إن الوضع المتغير قد يؤدي أو يفرض مزيدًا من التعديلات.

ولم يتم الإعلان بعد عن موعد حفل غولدن غلوب لعام 2021. ولكن ستتشارك تينا فاي وآيمي بولر في تقديم الحفل.