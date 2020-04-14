آمال ماهر تصدم الجمهور بشكلها الجديد.. هل خضعت لعملية تجميل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت النجمة المصرية آمال ماهر، جمهورها بإطلالة غيّرت تماما من شكلها ومظهرها، ما جعل البعض يتكهن إجراءها عملية تجميل، وما يعزز تلك الفرضية غيابها المتواصل، وقلة ظهورها منذ فترة.

آمال ماهر نشرت الصورة الجديدة على خاصية "ستوري" عبر "إنستغرام"، إلا أن العديد من الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي تناقلت الصورة، لعرضها على الجمهور الذي اندهش من الإطلالة الجديدة.

تعليقات المتابعين كانت متفقة على تغيّر مظهر آمال ماهر كليا، لكنهم انقسموا حول جمال الإطلالة وعدم جمالها، قائلين: "مستحيل هذه واحدة تانية يمكن أنتم غلطانين"، و"ولا كأنها هي"، و"محدش يعرفها خالص عملت في نفسها كدا ليه بس"، و"منين جاها البياض"، و"ركبت وجه جديد"، و"متغيرة.. عمليات التجميل غيرتها كأنها مو هيا".

من جهة أخرى تقيم الفنانة آمال ماهر حفلاً مساء الأربعاء ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، حيث يتضمن الحفل مختارات من أعمالها الخاصة منها "رايح بيا فين، يا طيبة، طوبة فوق طوبة" إلى جانب عدد من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها "قولي عمل لك ايه قلبي، أمل حياتي، موعود" وغيرها.

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وبعد حفل آمال ماهر، سيكون للموسيقار عماد الشاروني وفرقته حفلاً أيضًا بمشاركة النجم مدحت صالح، ويضم باقة من أجمل وأشهر المؤلفات الموسيقية العربية والأجنبية برؤية فنية مبتكرة إلى جانب عدد من أعمال صالح الغنائية منها "كوكب تاني، بحلم على قدي، محبتك جنون" ومن أغاني التراث "أهواك ويا جميل ياللي هنا".

وكانت الفنانة المصرية آمال ماهر، قد فاجأت جمهورها في يناير الماضي بنشرها فيديو تروج من خلاله لاستعدادها لطرح ألبومها الجديد.

ولفتت وقتها إطلالة ماهر في الفيديو أنظار عدد من متابعيها، وأثارت العديد من التساؤلات، حيث أطلت بشكل سريع وبدت كأن ملامحها تحمل بعض الحزن، بالإضافة إلى ظهورها ببشرة باهتة، فيما بدت وكأنّ كدمات أسفل عينها.

وتفاعل الجمهور مع الخبر، خاصة أن ماهر قد مرت بظروف سيئة في الفترة الأخيرة، وانتشرت أخبار عن منعها من الظهور على الشاشات المصرية، بالإضافة لتعرضها لبعض المشاكل الأخرى.

وعبر عدد كبير من الجمهور عن سعادتهم لخبر عودتها، لاسيما أن الفنانة المصرية تملك قاعدة جماهيرية كبيرة، وكانت قد قدمت العديد من الأغاني الناجحة خلال مسيرتها الفنية، فيما أطلق البعض عليها لقب "كوكب الشرق" لهذا العصر.

ورأى بعض المتابعين وقتها أن ماهر أرادت إيصال رسالة بإطلالتها هذه، حول المشاكل والظروف السيئة التي مرت بها، وقد تكون أرادت بهذا الفيديو أن تتحدث عن نفسها.