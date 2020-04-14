شويكار تكشف عن ذكرياتها مع الراحل محمد عوض

حل المخرج عادل عوض ابن الفنان الراحل محمد عوض في لقاء خاص ببرنامج "شارع النهار" مع حسام المراغي على قناة "النهار".

وأثناء حديث المخرج عادل عن والده الراحل فاجئت الفنانة شويكار حسام المراغي وضيفه بمداخله هاتفية بالبرنامج لتروي بعض الذكريات مع الفنان محمد عوض.

وقالت شويكار في أتصالها أنها عملت مع الراحل في العديد من الأعمال الدرامية سواء سينما أو مسرح، وأنه كان يتمع بأخلاق حميدة.

وأَضافت شويكار أن محمد عوض كان منتج ناجح وله رؤية.

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وعن رأيها في النجوم الحاليين بالوسط الفني قالت شويكار أن مصر تمتلك عدد من الفنانين والفنانات الناجحين كما وصفتهم بالعالميين.

جدير بالذكر أن شويكار أوضحت أنها لا تسطتيع حالياً العمل في المسلسلات والأفلام بسبب طول مدة التصوير التي قد تصل لـ18 ساعة، ولكنها ربما تشارك في الأعمال الإذاعية.

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