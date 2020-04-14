الفنانة الكويتية فرح الصراف تثير الجدل وتحلق شعرها كليا بالحجر الصحي

القاهرة - لايف ستايل أثارت الفنانة الكويتية فرح الصراف الجدل بفيديو تقوم من خلاله بحلق شعرها نهائيا، خلال فترة الحجر الصحي. وكتبت:" "يا جماعة شعور ولا أروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر ومو قاعد يشوف احد" ولكن سرعان ماهجمها الجمهور، ولكنها خرجت ودافعت عن نفسها عبر حسابها على:"تويتر"وقالت :"ترا قصيت شعري والله و بيطول ما سويت جريمه وتابعت:" من طلعت انا عمري ما تبهللت و دورت شهره .. فيديو عفوي ونشرته !! غريب كم الهجوم و العقليات". Advertisements قد يهمك أيضا: إبنة منال سلامة في الحجر الصحي بعد عودتها من أميرك شاهد رقص لقاء الخميسي في الحجر الصحي

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