القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها بالكمامة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وكتبت :" حارب الڤيروس، البس كمامتك، احمي نفسك".
وكانت قد شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها بمقطع فيديو لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ياسمين في الفيديو برفقة الفنان محمد إمام أثناء تصوير فيلم لص بغداد وهي تلقي بنفسها في البحر وعلقت قائلة: "كواليس تصوير لص بغداد".
وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادي الباجوري.
قد يهمك أيضا:
ياسمين رئيس تطالب بالابتعاد عن المطبخ
ياسمين رئيس تتحدث عن مشاعرها بعد أسبوع من العزل المنزلي
كانت هذه تفاصيل خبر بالكمامة ياسمين رئيس تحذر جمهورها من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.