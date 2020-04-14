بالكمامة ياسمين رئيس تحذر جمهورها من فيروس كورونا

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها بالكمامة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وكتبت :" حارب الڤيروس، البس كمامتك، احمي نفسك".

وكانت قد شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها بمقطع فيديو لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الفيديو برفقة الفنان محمد إمام أثناء تصوير فيلم لص بغداد وهي تلقي بنفسها في البحر وعلقت قائلة: "كواليس تصوير لص بغداد".

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادي الباجوري.

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