عمر كمال يبدأ تصوير أغنية «تحيا الجيش الأبيض»

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت شركة لايف ستايلز ستديوز، بالتعاون مع الفنان المصري عمر كمال، بدء تصوير أغنية على طريقة «فيديو كليب»، تتناول تقديم التحية والتقدير للقطاع الطبي في الوطن العربي.
وتحمل الأغنية عنوان «تحِيا للجيش الأبيض»، وهي من غناء عمر كمال، وكلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف.
وتُصور أغنية «تحِيا للجيش الأبيض» على طريقة الفيديو كليب للمخرج اللبناني فادي حداد، ويتم تصوير جزء من الكليب في استديوهات ماجد المهندس في القاهرة، أما باقي الأجزاء سوف يتم تصويرها في استديوهات المخرج فادي حداد في لبنان.
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