ريهام أيمن برفقة ابنتها من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة صور جديدة لها برفقة ابنتها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير. وظهرت ريهام أيمن برفقة ابنتها مرتدين الزي يشبه بعضهما البعض، مردتين جيب جينز، مع توب باللون البمبي وبلوزة باللون الابيض المميز، وانتعلت حذاء باللون الابيض. وخطفت الأنظار بتسريحة الشعر البني المجعد بطريقة ملفتة وجذابة. واختارت ريهام أيمن الاكسسوارات البسيطة في اليد والرقبة. Advertisements قد يهمك أيضا: شاهد ريهام أيمن تنشر فيديو أثناء رقصها على أغنية أجنبية ريهام أيمن تستعيد ذكرياتها في السوبر ماركت بصورة عبر "أنستجرام "

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