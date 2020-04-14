سلمى أبو ضيف بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وأطلت بها سلمى أبو ضيف، بفستان أنيق وناعم باللوت الأصفر، ويتميز بتفصيلة الشيفون من منطقة الصدر، والريش الناعم الذى يضيف لمسات مختلفة لإطلالتها، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الذهبى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سلمى أبو ضيف فى الماكياج على اللون البني للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البنى البسيط.

كما اختارت تسريحة بسيطة لشعرها الأسود القصير الذى يتناسب مع إطلالتها الساحرة.

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ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط ناعم باللون الفضى لإكمال إطلالتها.

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