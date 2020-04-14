شكرا لقرائتكم خبر عن منسى الأسطورة.. أمير كرارة يروج لمسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج النجم أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" بنشر صورة الشخصية التى يلعبها عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" معلقا عليها: "منسى الأسطورة.. الاختيار.. رمضان 2020" .



أمير كرارة

وأوشك النجم أمير كرارة على الانتهاء من تصوير مسلسل "الاختيار" المقرر أن ينافس به في السباق الرمضانى المقبل، حيث ينتهى من التصوير بشكل نهائي في الأسبوع الأول من شهر رمضان، ويكثف مخرج العمل بيتر ميمى عدد ساعات التصوير بشكل يومى مع تعقيم اللوكيشن قبل بدء التصوير حفاظاً على سلامة العاملين من فيروس كورونا.

Advertisements

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك عمليات الابهار في الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات وخلافه، فضلا عن العمليات التي قدمها أحمد صابر المنسى، أسطورة الصاعقة.

ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، ، اياد نصار، احمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.

مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" و"كازابلانكا".