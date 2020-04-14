شكرا لقرائتكم خبر عن الفراغ يعمل أكتر من كدة.. ممثلة هوليوود تعطى دروسا فى الغسيل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية إيمى شومر أصبحت تجد متعة كبيرة خلال قيامها بالأعمال المنزلية خلال تواجدها بالحجر المنزلى الذاتي، خوفا من فيروس كورونا، فى بيتها الموجود بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشرت شومر البالغة من العمر (38 عاما) مقطع فيديو قصير على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، والتى تضم أكثر من مليون شخص، وهى تقدم بعض الإرشادات والخطوات التى تقوم بها خلال غسل ملابسها وملابس زوجها كريس فيشر وابنهما "جين" البالغ من العمر 11 شهرا.

وقالت إيمى شومر بمقطع الفيديو وهى تمشى فى غرفة الغسيل الصغيرة: "لقد كان رائعا حقا العودة إلى القيام بالأعمال المنزلية من جديد"، وظهرت وهى تخرج الملابس الرطبة لتضعها فى المجفف.

وظهرت إيمى شومر بالفيديو وهى ترتدى ملابس "كاجوال" بدرجات اللون الرمادى، واختارت أن ترتدى "سويت شيرت" حمل عبارة " Plus Size Brain " وسعره 23 جنيه إسترلينى فقط.

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يذكر أن إيمى شومر قررت مؤخرا أن تكسر الحجر المنزلى الذاتى والمفروض بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث التزمت إيمي بالتواجد في المنزل مع زوجها وطفلها، بينما قررت أن تمارس هوايتها المفضلة وهى "السفر"، لكن هذه المرة بدون ركوب الطائرة وزيارة بلدان العالم، فقد اكتفت إيمي شومر أن تستخدم برنامج تعديل الصور الشهير "فوتوشوب" لتضع صورتها التي التقطتها منذ فترة مع زوجها النجم كريس فيشر وابنهما "جين" فى عدد من بلدان العالم وهى الطريقة التي جعلتها تشعر بأنها تسافر في ذلك الحين، وعلقت شومر علي الصور فكتبت "سافر فى خيالك".



























