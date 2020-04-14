شكرا لقرائتكم خبر عن بدون حسن شاكوش.. أغنية جديد لمطرب المهرجانات عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، من داخل سيارته، وهو يردد كلمات أغنيته الجديدة التي تشاركه فيها "أميرة خالد"، وكتب "استنوا بكرة أغنية جامدة جدا".

وسرعان ما حرص عدد كبير من جمهور المطرب على تهنئته بالأغنية الجديدة متسائلين عن المطرب الشعبي حسن شاكوش الذي اعتاد على الظهور معه في الكثير من الأغاني السابقة.

ويستعد عمر كمال لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "تحية للجيش الأبيض"، لتقديم الدعم المعنوي للأطباء والأجهزة الطبية فى مواجهة فيروس كورونا، وتقديم التحية لهم ، حيث تعد الأغنية بمثابة شُكر وتقدير على الجهود التي يبذلونها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

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الأغنية من كلمات ايهاب عبد العظيم، وألحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، ويتولى اخراجها المخرج اللبناني فادي حداد.

وكان عمر كمال قد نشر دعاء عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" يقول فيه "اللهم أن هذا المرض جند من چنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وعن أزواجنا وديارنا وبلادنا وبلاد المسلمين اللهم أحفظنا مما نخاف ونحظر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين".

وأصدر عمر أغنيتة "أمى يا نور العين" بمناسبة "عيد الأم" والتي تقول "كبرتى ياما ولسه طفلك وببكى لما يوحشنى حضنك بضعف فى بعدك وأحتاج أضمك علشان أحس أمان.. ولسه بشبط فيكى وفى عطفك ودموعى تنزل يمسحها كفك.. من قبل ما أجى الدنيا عارفك أنتى دوا للأحزان.. يوم بعد يوم بأكبر قصادك ولا توبت يوم عن احتياجك شيلتى الهموم علشان ولادك وعيشتى لينا سنين".