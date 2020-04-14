شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت أحلام بعيد ميلاد ابنتها.. وعلامة وديانا حداد أول المهنئين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي متابعيها وجمهورها بلقطات من احتفالها بعيد ميلاده ابنتها "لولوة" عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وكتبت فنانة الخليج رسالها تهنئة لابنتها على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الاحتفالات بعيد الميلاد قائلة: "حبيبة أمها كل عام وانتي نور قلبي وعيوني بنتي الغالية لولو يا رب كل أيامك سعادة وهناء وأشوفك في اعلا المناصب وازفك عروس".

وسرعان ما حظي مقطع الفيديو على الكثير من التعليقات من الفنانين منهم المطرب راغب علامة الذي كتب "الله يحفظها ويسعدها. عقبال ال ١٠٠ سنة صحة وسعادة ونجاح ????"، وكتبت الفنانة ديانا حداد تعليقها قائلة " يخليلك ياها حبيبتي وتفرحي منها اختي الغالية وعقبال ال١٠٠ سنة يا رب ????????❤️".

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وأعلنت النجمة الإماراتية أحلام، منذ أيام قرارها المشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي سجل عدداً من الحالات في بلدها وبعدد كبير من دول العالم، مشيرة إلى إطلاق هاشتاج "ساعة الصفر"، دعت من خلاله متابعيها إلى المشاركة أيضا من أجل الوصول إلى صفر إصابات في دولة الإمارات بالإلتزام بتوجيهات الحكومة الإماراتية.