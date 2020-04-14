شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقضى الحجر المنزلى بين الجيم وكرة القدم بعد انتهاء تصوير "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد رمضان، أمس الاثنين الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020.

ونشر رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فيديو يظهر فرحة فريق العمل بانتهاء التصوير، صحبها بتعليق: "الحمد لله رب العالمين، انتهينا أمس من تصوير مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامى، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقى، إنتاج تامر مرسى، ثقة فى الله نجاح".

وبعد انتهاء تصوير مسلسل "البرنس" يقضى محمد رمضان الحظر المنزلى فى بيته بين ممارسة رياضة كرة القدم والجيم، ونشر رمضان فيديو أثناء استعراض مهاراته فى كرة القدم، كما نشر فيديو آخر خلال ممارسته رياضة "الجيم" خاصة تمارين البطن، ومن المعروف أن رمضان يشارك جمهوره تفاصيل كثيرة من حياته بين فترة وأخرى.

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وانتهى المخرج محمد سامى من تصوير آخر مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور سامى أخر مشاهد العمل اليوم والتى تعد مشاهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف عدة مشاهد فى منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وأخرون.

كما انتهى فريق العمل من تصوير المسلسل نهائياً بعدما استغرق التصوير 3 أشهر على أقصى تقدير، صورت من خلالها أسرة المسلسل فى أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات .

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.