شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار والنهاية وفرصة تانية ورجالة البيت على قنوات ON..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ألبرت شفيق رئيس قنوات ONعن الخريطة الرسمية لمسلسلات رمضان.

واستحوذت الشبكة على عرض مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد العوضى، محمد رجب، صلاح عبد الله، دياب، محمد إمام، آسر ياسين، إياد نصار، وأخرون .

كما تعرض الشبكة مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف، ويشارك في بطولته كل من سهر الصايغ، أحمد وفيق، عمر عبد الجليل، محمد لطفى، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامى، انتاج سينرجى .

Advertisements

بينما تعرض ON مسلسل "فرصة تانية" بطولة النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، ويشارك في بطولته كل من دياب، هبة مجدى، أحمد مجدى، وعدد كبير من الفنانين، معالجة درامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل، انتاج سينرجى.

كما تعرض القناة مسلسل " عمر ودياب" بطولة نجمة مسرح مصر على ربيع ومصطفى خاطر، ويسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته في العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.

وأخيراً تعرض ON مسلسل "رجالة البيت" بطولة نجمى الكوميديا أحمد فهمى وأكرم حسنى، وتدور أحداث "رجالة البيت" في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى، إخراج أحمد الجندى، إنتاج سينرجى.