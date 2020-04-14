شكرا لقرائتكم خبر عن المنسيون فى الفن.. إسلام فارس تخصص أدوار إبليس بالسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المنسيون فى الفن هم كوكبة من الفنانين الذين أمتعونا بأدوارهم وجميعنا نحفظ ملامحهم جيدا ونردد أحيانا الكثير من جملهم و"إفيهاتهم" فى الأفلام، لكن الكثير لا يعرف أسماءهم الحقيقية وقصص حياتهم وكيفية دخولهم لعالم الفن وهم ليسوا كومبارس بقدر كونهم فنانين لهم أدوار مؤثرة فى السينما أو يقدمون أدوارا مساعدة، وبعضهم تطور من تقديم أدوار صغيرة لتقديم أدوار أساسية فى الأفلام مع أبطالها، وحقهم علينا أن نعرف الجمهور بهم ليعرف أسماءهم مثلما يحفظ وجوههم وهم بالمناسبة يتعدى عددهم الـ1000 فنان وفنانة وخلال سلسلة من المقالات نتناول يوميا اسما من تلك الأسماء المنسية في الفن .



اسلام فارس نجل الفنان الكبير عباس فارس

نجمنا المنسى اليوم هو الفنان إسلام فارس أو "إبليس السينما المصرية" فقد تخصص هذا الفنان فى دور الشيطان، فبعد انطلاقته الأولى فى فيلم "هجرة الرسول" أمام ماجدة الصباحى، وإيهاب نافع عام 1964، عندما أدى دور "الشيطان" حين تمثل لكفار قريش فى صورة الرجل النجدى الذى أوعز إليهم بأن يجمعوا 40 شابًا ليقتلوا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليتفرق دمه بين القبائل، وأصبح هذا الدور لصيقا به فظلت أدواره فيما بعد لا تخرج عن هذا السياق وذلك بسبب قسمات وجهه الحادة وخامة صوته الأجش اللذان ورثهما عن والده الفنان عباس فارس.

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قدم إسلام فارس دور الشيطان مرة أخرى فى فيلم "عظماء الإسلام" الذى يروى قصة الخلفاء الراشدين عام 1970، ومنذ ذلك الحين وتخصص فارس فى الأعمال الدينية فى السينما والتليفزيون، وبرع فى أدوار الشر ولعل من أبرز المسلسلات الدينية التى شارك بها مسلسلات لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تحت ظلال السيوف، القضاء فى الإسلام، رفاعة الطهطاوى، ذو النون المصرى.



شارك في العديد من الأعمال الدينية

الفنان إسلام فارس هو فيلسوف الإذاعة فما لا يعرفه الكثيرين أنه كان يطل على مستمعى إذاعة البرنامج العام ببرنامجه الشهير "قال الفيلسوف"، حيث استعان بالفنانة "سميرة عبد العزيز" وصديقه منذ أول أفلامه "سعد الغزاوى" على تقديمه منذ منتصف السبعينيات، وحتى رحيله عام 2013.



من اعمال الفنان اسلام فارس

قدم أيضا ذلك الفنان المتعدد المواهب روائع التمثيليات الإذاعية مثل امرؤ القيس، وفارس بنى حمدان، والثلاثية الوطنية الموال والمعركة، الذى قدمه على مدار 3 سنوات خلال حرب الاستنزاف كما قدم برنامجه الدينى "سيرة حياة الخلفاء الراشدين"، الذي ظل يذاع لعشر سنوات كاملة خلال شهر رمضان المبارك، وسبق إسلام فارس إذاعات العالم للتحذير من مخاطر المخدرات حين قدم برنامجه الشهير "أجراس الخطر" فأخذت هذه الحملة العديد من الإذاعات الدولية؛ وفى 23 أبريل عام 2013، رحل عن عالمنا الفنان والرائد الإذاعى إسلام فارس عن عمر 82 عامًا.