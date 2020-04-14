شقيقتاه فنانتان ويصف نفسه بـ"أبو البنات".. معلومات عن ميدو عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 14 أبريل 1986 ولد الفنان الشاب محمد عادل، واحد من النجوم الشباب المتألقين في الفترة الماضية في السينما والدراما، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 2011.

وكانت بدايات عادل من خلال المسرح، إذ شارك في العديد من المسرحيات ثم الأفلام القصيرة، قبل أن يقتحم مجال الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل الجامعة للمخرج هاني خليفة، الذي حقق نجاحا كبيرا، وكانت تجربة شبابية معتمدة على الوجوه الجديدة.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن محمد عادل:

- كانت بدايته من خلال برنامج "خطوات الشيطان"، مع معز مسعود، وشاركته البرنامج الفنانة ياسمين صبري، وجسد بعض الشخصيات في الحكايات التي كان يقدمها البرنامج.

- قال في حور صحفي إن أقرب أعماله دور "محمود" في مسلسل طريقي مع الفنانة شيرين، والذي غنت شيرين له بعد موته أغنية "كده يا قلبي".

- من عائلة فنية فوالده فنان المسرح عادل ماضي ووالدته الممثلة سمر عبدالوهاب، كما أنه شقيق الفناناتين فاطمة وحنان عادل.

-قدمت شقيقته فاطمة أول أدوارها السينمائية فى فيلم "بصرة"، كما قامت بغناء أغاني الفيلم، وقد حصلت على جائزة عن دورها في

هذا الفيلم من مهرجان "نوتردام". كما شاركت في فيلم "أسماء" من إخراج عمرو سلامة، كما نالت مؤخرًا جائزة أفضل ممثلة من المهرجان الكاثوليكي في دورته الأخيرة عن دورها في فيلم "بين بحرين".

- شقيقته حنان عادل شاركت في أكثر من مسلسل من أبرزها مسلسلي القاصرات وساحرة الجنوب، وأيضا مسرحية المتفائل بدلا من سهر الصايغ

- كُتب اسمه على بعض أعماله ميدو عادل.

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- من أوئل الأعمال التي شارك بها مسلسل حكايات وبنعيشها: (كابتن عفت) مع الفنانة ليلى علوي عام 2010.

- توالت أعماله بعدها من أبرزها في السينما أفلام (لا مؤاخذة، الجزيرة 2".

- قدم في التليفزيون عددا من الأعمال منها: "سجن النسا، دهشة، من الجاني، طريقي، بعد البداية، الكابوس، الطوفان".

- شارك بدور العسكري بشير في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، والذي حقق له شهرة واسعة، حيث يستشهد بشير في الحلقات الأخيرة من المسلسل في أثناء عملية إرهابية على كمين للجيش المصري.

- خلال دراسته كان رئيسا لاتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون لعام 2011.

- تزوج من خارج الوسط الفني، وقال عن زوجته في حوار مع عمرو الليثي: "تزوجت عن حب وزوجتي تقوم برعاية وتربية بناتي (حلم وحياة) في المنزل، وشغلي هو رقم واحد في حياتي"، ووصف نفسه با أبو البنات.

- في أثناء استضافته ببرنامج "واحد من الناس" بحضور شقيقاته وجه الليثي لميدو سؤالا حول موافقته على تقديم شقيقتيه لمشاهد ساخنة، فأجاب بالنفي القاطع، وعندما سأله الليثي حول موافقته على تقديمه هو شخصيا لهذه المشاهد، ارتبك قائلا: "احترم الفن بشكل عام، وأمي وأخواتي ممثلات، ولكني لا أرغب في رؤية واحدة من أخواتى البنات فى مشاهد ساخنة بالسينما".

- لم يرفض تقديم المشاهد الساخنة وقال: "من الممكن أن أقدم بعض المشاهد داخل العمل، ولكني أتفهم أي ملاحظات لزميلة لي أثناء تصوير العمل الفني".

-كشفت الفنانة الشابة حنان عادل، الشقيقة الصغرى لـ"محمد عادل"، خلال حوار مع الإعلامية منى الشاذلى، على فضائية "سى بى سى"، عن أحد أسرار شقيقها خلال فترة طفولته، بأنه كان يتلعثم فى جميع الحروف الأبجدية، قائلة: "محمد كان ألدغ فى كل الحروف"، فيما أوضحت شقيقته فاطمة: "محمد كان ينطق حروف الجيم والقاف والكاف على انهم ألف.. وحرف الراء ياء.. وكان هناك أحد الجيران محامى اسمه كمال.. فكان محمد ينادى عليه عمو أمال".