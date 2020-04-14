"سابق بنقطة ولكن الحكم بعد العرض".. نقاد يعلقون على برومو "النهاية" ليوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بمجرد طرح البرومو الرسمي لمسلسل "النهاية"، تصدر اسم يوسف الشريف قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر "تويتر"، فضلًا، عن تصدر البرومو "تريند" يوتيوب، وحصد على إشادات من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل "الخليج 365"، مع عدد من النقاد للتعليق على برومو المسلسل، الذي ينتمي لنوعية الخيال العلمي، وتدور أحداثه في عام 2120، وما رأيهم في هذه النوعية من الدراما التي تعرض لأول مرة في مصر؟

من جانبه، قال الناقد طارق الشناوي إن الخيال العلمي من أضعف الأنواع التي تُقدم في مصر، وإن جميع المحاولات السابقة لمثل هذه الأعمال فشلت فشلا ذريعا، مضيفا: "لكن الجزء الإيجابي ليوسف الشريف هو أن المتلقي بيعيش لحظة فارقة في التوقيت ذاته، والبرومو في كلام شبيه لده ودي ورقة إيجابية للمسلسل".

وأضاف الناقد الكبير أنه لن يستطع إعطاء الرأي النهائي إلا بعض مشاهدة العمل، قائلًا: " بالرغم من هذا أنا شايف إن في إبهار في البرومو، ولكن كل ده مجرد بداية، والرأي النهائي هيكون بعد العرض أو على أقل تقدير بعد عرض 5 أو 6 حلقات من المسلسل، لكن في كل الأحوال يوسف الشريف سابق بنقطة".

بينما رأت الناقدة ماجدة خيرالله، أن مجرد اقتحام صناع العمل لهذا المجال يعتبر شيئا جيدا وإيجابيا، موضحة: "المفروض إن ده كان يحصل من زمان، بس هو فتح المجال شوية لأفكار مختلفة متبقاش حياتنا كلها إما دراما اجتماعية زي الحب والجواز والطلاق، أو مشاكل الفقر والغنا أو الكوميديا السخيفة، ودي كانت الحاجات اللي بنتحرك فيها".

وأضافت: "كويس إن يبقى فيه فتح باب لمجال آخر ونوع آخر من الدراما بحيث إننا منبقاش بعدنا عن الناس، والمهم إننا نشوف المحتوى عايز يقول إيه، أنا بشوف ناس كتير إما بتهلل أو بتنتقد وبتقول البرومو شبه كذا، ورأيي أننا نشوف واقع الحلقات، وهنشوف اتجاهها رايح فين ويبقى الحكم في الآخر".

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أما الناقد عصام زكريا، فأكد أن هناك تغييرا في نوعية الدرما، وهذا في حد ذاته شيء جيد، موضحًا: "زي ما حصل في السينما الفترة اللي فاتت من حيث مشاهد الأكشن والسيناريو والتكنيك، والسينما حرفة وفن، لا يمكن يبقى فيه فن من غير حرفة، الحاجات دي بتبين أن مستوى الحرفة عندنا تقدم، إنما المضمون نفسه بقى إيه؟، هل هو مضمون أصيل بتاعنا ولا في الآخر نلاقي مفيش مضمون للعمل؟".

وأضاف: "ده نقدر نحكم عليه لما العمل يتعرض ونشوفه هيبان هو بيطرح وجه نظر في العالم إنسانية ولا سياسية ولا اجتماعية، هنشوف في قصة من وجهة نظر جديدة وشخصيات جديدة، ولا هو مجرد حاجة شبه الحاجات اللي شوفناها، فالحكم هيكون بعد العرض، وده برومو دقيقة من عمل مدته لا تقل 25 ساعة تقريبًا، فبلاش نستعجل".

مسلسل "النهاية"، تدور أحداثه حول مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وحاز البرومو على إعجاب قطاع عريض من الجمهور، كأول مسلسل خيال علمي مصري مصنوع بشكل عالمي، كما ظهر في البرومو.

ويشارك إلى جانب يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل وناهد السباعي ومحمود الليثي وأحمد وفيق وسهر الصايغ وغيرهم، فكرة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.