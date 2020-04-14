فيديو| رقص أبطال "la casa de papel" في تايلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة الإسبانية أورسولا كوربيرو الشهيرة بدور طوكيو في المسلسل الإسباني الشهير"la casa de papel"، فيديو لفريق عمل المسلسل وهم يرقصون في كواليس التصوير. وضم الفيديو طوكيو ودنفر والبروفيسور، والفيديو تم تصويره أثناء تواجد فريق المسلسل في تايلاند. وعلقت أورسولا كوربيرو على الفيديو قائلة: "أوقات سعيدة". يُذكر أن مسلسل"la casa de papel" تم عرض الجزء الرابع منه مؤخرا على شبكة نتفليكس، وحقق نجاحا كبيرا.

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