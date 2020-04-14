بعد تعليق متابعة.. مصطفى جاد: "كارمن كان صباعها هيتقطع بسبب الحسد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الموزع والملحن مصطفى جاد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك ردا على متابعة علقت على صورته مع زوجته الفنان كارمن سليمان قائلة: "هو إنتوا ما بتتحسدوش ليه؟".

وكتب جاد: "قسماً بالله عمري ما كنت من اللي بيشتكي ولا بصور حاجة من المصايب اللي بتحصلنا عشان مش ذنب الناس تشوف حاجات وحشة وننقلهم طاقة سلبية، بس بجد فيه بشر مريضة ومليانة غل وحقد وقرف والحسد بقى عيني عينك".

وأضاف: "بجد أنا قرفت وتعبت وأعصابي مبقتش مستحملة إني أسكت على الناس دي، واللي هيقع تحت إيدي منهم همسح بكرامة أهله الأرض، عشان أنا عندي لسان وبعرف أرد وبعرف آخد حقي قوي، الحسد وقعه وحش قوي جسديا ونفسيا وأنا معنديش أغلى من عيلتي عشان كده كلامي منفعل شوية".

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وتابع: "كارمن النهاردة كان صباعها هيتقطع حرفياً لولا ستر ربنا وكرمه واحتراما لرغبتها مش هنزل الصور، وعشان برضه الناس ملهاش ذنب تشوف حاجات زى كده، واللي حصل حصل تزامناً مع الصورة اللطيفة اللي تحت دي (يقصد تعليق المتابعة)، لنا الله وربنا يصفي قلوبنا".

وحرص مصطفى جاد في الفترة الماضية على نشر فيديوهات له مع زوجته الفنانة كارمن سليمان على تطبيق تيك توك في أثناء ممارسة حياتهم اليومية والتمارين الرياضية سويا.