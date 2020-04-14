- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الموزع والملحن مصطفى جاد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك ردا على متابعة علقت على صورته مع زوجته الفنان كارمن سليمان قائلة: "هو إنتوا ما بتتحسدوش ليه؟".
وكتب جاد: "قسماً بالله عمري ما كنت من اللي بيشتكي ولا بصور حاجة من المصايب اللي بتحصلنا عشان مش ذنب الناس تشوف حاجات وحشة وننقلهم طاقة سلبية، بس بجد فيه بشر مريضة ومليانة غل وحقد وقرف والحسد بقى عيني عينك".
وأضاف: "بجد أنا قرفت وتعبت وأعصابي مبقتش مستحملة إني أسكت على الناس دي، واللي هيقع تحت إيدي منهم همسح بكرامة أهله الأرض، عشان أنا عندي لسان وبعرف أرد وبعرف آخد حقي قوي، الحسد وقعه وحش قوي جسديا ونفسيا وأنا معنديش أغلى من عيلتي عشان كده كلامي منفعل شوية".
وتابع: "كارمن النهاردة كان صباعها هيتقطع حرفياً لولا ستر ربنا وكرمه واحتراما لرغبتها مش هنزل الصور، وعشان برضه الناس ملهاش ذنب تشوف حاجات زى كده، واللي حصل حصل تزامناً مع الصورة اللطيفة اللي تحت دي (يقصد تعليق المتابعة)، لنا الله وربنا يصفي قلوبنا".
وحرص مصطفى جاد في الفترة الماضية على نشر فيديوهات له مع زوجته الفنانة كارمن سليمان على تطبيق تيك توك في أثناء ممارسة حياتهم اليومية والتمارين الرياضية سويا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعليق متابعة.. مصطفى جاد: "كارمن كان صباعها هيتقطع بسبب الحسد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.