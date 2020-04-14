بعد تصريحاتها الأخيرة.. إعلام الإرهابين يعلنون الحرب علي داليا البحيري

هاجمت الفنانة داليا البحيري الذين لا يتلزمون الإحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقد وجهت البحيري رسالة شديدة اللهجة ضد بعض المواطنين الذين الغير ملتزمين بالحظر، ويخرجون للتنزه وعدم استخدام أدوات التعقيم.

مشددة على أنه يجب محاسبتهم لأنهم يتسببون عن جهل منهم في تفشي فيروس كورونا في مصر ويشكلون خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين.

وقد لاقت رسالة داليا ردود أفعال سلبية

مما دفعها على إيضاح الأمر للجمهور، حيث نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توضح سوء الملابسات التي صدرت منها عن دون عمد مؤكدة أنها لا تقصد توجيه أعانه لأي شخص وأن سر غضبها وانفعالها كان من دافع حرصها علي صحة المواطنين.

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استغلت القنوات الإرهابية التابعه لجماعة الإخوان الفيديو للإيقاع بين الفنانة والجمهور، حيث شنوا حملة شرسة على نجوم مصر متزايدين علي

وطنيتهم رغم كل ما يبذلونه من جهد لتوعيه المواطنين بالالتزام بالحجر المنزلي.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها والتابعين لها، قاموا حملات لتعطيل العمل، ونشر الفوضى في ظل الأزمة الراهنة، مستهترين بأرواح المصريين، بالإضافة إلى قيامهم بترويج الإشاعات وحملات تشويهية ضد نجوم الفن، والإعلام، والرياضة.

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة داليا البحيري في مسلسل فلانتينو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة كل من عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين.