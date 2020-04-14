أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة الإماراتية ​أحلام الشامسي​ بعيد ميلاد ابنتها "لولوة"، اذ انها نشرت مقطع فيديو من المناسبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت أحلام رسالة تهنئة لإبنتها، كاتبة: "حبيبة أمها كل عام وانتي نور قلبي وعيوني بنتي الغالية لولو يا رب كل أيامك سعادة وهناء وأشوفك في اعلا المناصب وازفك عروس".

الجدير ذكره ان أحلام اطلقت مؤخرا حملة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا في الإمارات وأطلقت عليها، ساعة الصفر.

وكشفت أحلام في مقطع مصوّر لها عن تفاصيل هذه الحملة موضحة من خلاله أن هدفها هو الوصول إلى صفر حالة إصابة في بلدها الإمارات.

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