ممثلة شهيرة تصدم الجمهور وتحلق شعرها بالماكينة الخاصة بالرجال-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اثارت الممثلة الكويتية ​فرح الصراف​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حلقها لشعرها في منزلها من خلال ماكينة الحلاقة الخاصة بالرجال.

وعلقت الصراف على الفيديو قائلة: "يا جماعة شعور ولا أروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر ومو قاعد يشوف احد".

الجدير ذكره ان فرح تشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل "مع الحرملك" ويشارك فيه ايضا جاسم النبهان، ليلى عبد الله، لمياء طارق، نور، عبد المحسن القفاص، عبد الله بوشهري، من تأليف آمنة الغنيم، وإخراج خالد جمال، وإنتاج إيغل فيلمز.

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