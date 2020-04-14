ديمي لوفاتو: "سيلينا غوميز ليست صديقتي"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ​ديمي لوفاتو​ أن النجمة ​سيلينا غوميز​ ليست صديقتها كما يظنّ البعض، قائلة لإحدى وسائل الإعلام: "عندما تكبر مع شخص ما، ستحبه دائمًا، لكني لست صديقةً لها، سأظل دائمًا أحبها، وأتمنى الأفضل للجميع".

وكان يظنّ الكثيرون ان الثنائي صديقات، الا انهما في الواقع زميلات لا أكثر ويكنّان المحبة والإحترام لبعضهما.

الجدير ذكره ان ديمي لوفاتو والنجم سام سميث كشفا مؤخرا انهما سيطلقان اغنية جديدة بعنوان I'm Ready أو "أنا جاهز" والتي من المقرر طرحها يوم الجمعة المقبل في 17 أبريل/نيسان الجاري.

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