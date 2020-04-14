تراند اليوم : بالفيديو .. محمد رمضان يعلن عن فيلم جديد – تفاصيل

نشر الفنان محمد رمضان فيديو وهو يمارس الرياضة عبر حسابه على “إنستجرام”.

وقال للجمهور:” خليكم بالبيت علشان تسلوني وانا بلعب بطن”، وتابع أنه أخيرا أنتهي من تصوير مسلسل البرنس، وتمني أن ينال إعجابهم، ولفت إلى أنه حاليا يستعد لتصوير فيلمه الجديد كوبا.

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وكان قد نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو أظهر خلاله مهاراته في كرة القدم.

وظهر محمد رمضان خلال لقطات الفيديو وهو يلعب بالكرة مع كلبه.

محمد رمضان ينافس في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “البرنس”، الذي يدور في إطار درامي اجتماعي في العلاقات الأسرية، وهو بطولة أحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎

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