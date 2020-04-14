تراند اليوم : هاني رمزي يداعب جمهوره بطريقة كوميدية

طرح الفنان هاني رمزي سؤالا ساخرا على متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر هاني رمزي صورة عبر حسابه بإنستجرام “انت مع أو ضدد أن المرأه تساعد جوزها في شغل البيت؟؟؟”.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين “مع طبعا” و ” منها لله كورونا” و”ضد الرجاله تشتغل لوحدها طبعا”.

كانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم “قسطى بيوجعنى” وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.