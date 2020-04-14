تراند اليوم : شكله بيحن .. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة بعنوان “يابخته”

سجل احمد سعد أغنية جديدة بعنوان “يا بخته”، تنتمي للون الموسيقي المقسوم، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، ولحن أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمود صبري، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة علي يوتيوب بعد أزمه فيروس كورونا.

وفى سياق آخر انتهى أحمد سعد من تسجيل أغنية تتر مسلسل “البرنس” للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم “مفيش حاجة صعبة”، ويقول مطلعها:”مفيش حاجة صعبة على قلب اتجرح في حياته ميت مرة”، والأغنية من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضرى.