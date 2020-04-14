تراند اليوم : دينا فؤاد عن تجسيدها “زوجة إرهابي” وظهورها بالنقاب: لا اخشى الهجوم

فى اطلالة مختلفة للفنانة دينا فؤاد، في شهر رمضان ، والتى تظهر بشكل مختلف وجديد ، حيث تشارك في مسلسل “الاختيار” المقرر عرضه على شاشتي ON، وON دراما، في دور زوجة إرهابي.

وتجسّد دينا فؤاد، في المسلسل، دور زوجة الإرهابي هشام العشماوي، والذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي.

وقالت دينا فؤاد إلى أنّها لا تخشى الهجوم على الشخصية بل تنتظر بشغف عرض المسلسل في شهر رمضان، حتى ترى ردود الأفعال على الشخصية التي تقدمها.

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وبشآن الجدل الذي صاحب ظهورها بالنقاب الأسود في عدد من الصور، قالت دينا فؤاد، “أنا أقدم الأدوار كما ه مكتوبة على الورق، ولا أخشى من أي هجوم”.

وأكدت “دينا”، التزامها بشكل كبير بالسيناريو لأنه موثق، ويتناول الشخصيات كما هي في الواقع، دون وجود أي خط درامي، معبرة عن حماسها لهذا العمل فضلا عن ترقبها بشغف لعرضه على التليفزيون.

يتناول مسلسل “الاختيار”، قصة استشهاد البطل أحمد صابر المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.