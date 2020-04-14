صورة نادرة من طفولة ميغان ماركل تعرضها للتنمر

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من حسابات متابعي أخبار زوجة الأمير هاري ميغان ماركل صورة قديمة تعود إلى زمن طفولتها. وبدت فيها وكأنها تقف في حديقة عامة مرتدية سروالاً قصيراً وكنزة صيفية.

ولفتت الأنظار بشعرها الخشن وبفقدانها أحد أسنانها الأمامية. وفيما رأى بعض المتابعين أنها لم تتغير كثيراً وأنها ما زالت تحافظ على نعومة ملامحها، سخر منها آخرون إلى حد التنمر مشيرين إلى أنها ربما خضعت لبعض عمليات التجميل.

ويذكر أن الأضواء سلطت مؤخراً على الدوقة حيث أشار تقرير لموقع النسخة الفرنسية من مجلة Gala إلى أنها تقدمت بعرض لعدد من وسائل الإعلام الأميركية. وذكر أنها اقترحت على تلك الوسائل إجراء مقابلة حصرية معها مع الإشارة إلى أنها قد تطلب مبلغاً كبيراً في مقابل ذلك.

وأضاف أنها لم توقع أي اتفاق حتى الآن وأن الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري مهتمة إلى حد كبير جداً بهذا المقابلة الاعترافية التي يمكن أن يتم نقلها بالبث المباشر من الفيلا حيث تقيم مع الأمير هاري وابنهما أرتشي.