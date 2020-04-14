كندة علوش تقدم النصائح للأمهات الجدد

متابعة بتجـــــــــرد: بعد إنجابها لطفلتها الأولى من زوجها النجم عمرو يوسف، غابت النجمة كندة علوش عن الأعمال الفنية معلنة أنها سوف تتفرغ لتربية ابنتها، ولن تقبل أي أعمال فنية طوال فترة عامين حتى تطمئن عليها، ويبدو أن فترة تفرغها لتربية ابنتها جعلتها تطلع على كل الوسائل الحديثة في تربية الأطفال والعناية بهم وبتغذيتهم لتصبح خبيرة في هذا المجال.

وإيماناً منها بطرح خبرتها للأمهات الحديثات دعت كندة إلى مشاركتها استفساراتهن فيما يتعلق بتغذية الأطفال، وأساليب رفع درجة مناعتهم.

ونشرت على حسابها بـ”إنستغرام” مقطع فيديو شرحت فيه كيف كانت في الفترة الماضية منشغلة بالاهتمام بتغذية ابنتها حياة ورفع مناعتها، فقررت الاستعانة بخبراء للإجابة عن استفساراتها، ودعت الأمهات إلى إرسال أسئلتهن للإجابة عنها بقدر المستطاع.

يذكر أن كندة تعاقدت على تقديم إحدى حكايات مسلسل “إلا أنا” المكون من ست حكايات كل حكاية عشر حلقات، وسوف تبدأ تصوير حكايتها بعد انتهاء موسم رمضان الدرامي.