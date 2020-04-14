العراقيل تتواصل مع دينا الشربيني.. هكذا تخلصت من أزمة جديدة

متابعة بتجـــــــــرد: واجهت الفنانة دينا الشربيني أزمة جديدة بمسلسلها “لعبة النسيان” والذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم، والسبب انسحاب المخرج هاني خليفة من العمل بعد تصوير 40%من المشاهد دون الكشف عن أسباب واضحة .

لكن الجهة المنتجة للمسلسل نجحت في حل الأزمة هذه المرة بشكل سريع، وأسندت المهمة للمخرج أحمد شفيق لتصوير باقي المشاهد تحت قيادته.

وكان صناع العمل تعاقدوا مع الفنان أحمد صفوت للمشاركة في مسلسل “لعبة النسيان” بدلًا من أحمد فهمي بعد اعتذاره عن الاستمرار في ‏المسلسل، وبدأ في تصوير دوره بالفعل.، لينقذ بذلك الفنانة دينا الشربيني من أزمة كانت ستتسبب في خروجها من سباق الدراما الرمضاني بشكل شبه مؤكد.

مسلسل “لعبة النسيان” مقتبس من فورمات إيطالي، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها ‏عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.‏

يشارك في “لعبة النسيان” العديد من النجوم بجانب دينا الشربيني، أبرزهم رجاء الجداوي وإنجي المقدم‎.‎