كارمن سليمان تتعرض لحادث خطير.. وتعليق زوجها يثير ضجة

متابعة بتجــــــــرد: نشر الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، عبر حسابه على “فيسبوك”، بعض التعليقات السلبية من الجمهور، والتي يحسدونه هو وزوجته من خلالها على حياتهما اليومية، وعلق عليها بقوله: “قسمًا بالله عمري ما كنت من اللي بيشتكي ولا بصور حاجة من المصايب اللي بتحصلنا عشان مش ذنب الناس تشوف حاجات وحشة وننقلهم طاقة سلبية”.

وأضاف: “بس بجد فيه بشر مريضة ومليانه غل وحقد وقرف، والحسد بقى عيني عينك، وبجد أنا قرفت وتعبت وأعصابي مبقتش مستحملة إني اسكت على الناس دي، واللي هيقع تحت إيدي منهم؛ همسح بكرامة أهله الأرض، عشان أنا عندي لسان وبعرف أرد، وبعرف آخد حقي قوي”.

وتابع: “الحسد وقعه وحش قوي جسديًا ونفسيًا وأنا معنديش أغلى من عيلتي عشان كده كلامي منفعل شوية.. كارمن إنهارده كان صباعها هيتقطع حرفيًا لولا ستر ربنا وكرمه واحترامًا لرغبتها مش هنزل الصور وعشان برضه الناس ملهاش ذنب تشوف حاجات زى كده، واللي حصل حصل تزامنًا مع الصورة اللطيفة اللي تحت دي، لنا الله وربنا يصفي قلوبنا”.

يذكر أن كارمن، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل “نصيبي وقسمتك 3‏‎”، وجاء في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفرداً.