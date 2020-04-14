هل تراجع عمرو سعد عن فتح مقابر عائلته لضحايا كورونا من الأطباء؟

متابعة بتجـــــــــرد: حل الفنان عمرو سعد ضيفاً على برنامج MBC Trending، من خلال مكالمة هاتفية، تحدث فيها عن حادثة رفض أهالي إحدى القرى دفن طبيبة توفيت بكورونا، حيث كان قد أعرب مؤخرًا، عن استيائه الشديد من هذا الأمر، مما دفعه إلى إعلانه فتح مقابر عائلته الخاصة لدفن المتوفين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا.
وعلق سعد، خلال البرنامج على ذلك القرار الذي اتخذه، وقال إنه تأثر كثيرًا بالأخبار التي تم تداولها حول محاولات دفن الطبيبة، معلقًا: “لم أصدق نفسي، وأنا لست من النوع الذي يحب أن يتكلم في أي قضية عامة، وأعتبر نفسي ممثلاً وأفكاري كلها أضعها في فيلم أو مسلسل، ولا أحب أن أتكلم عن أمور تشغلني أو أشتبك مع المجتمع، وأحياناً أكون أموت لكن أمسك نفسي عن الكلام”.
وأوضح، أنه لم يستطع أن يتمالك نفسه بعدما قرأ أخبار الطبيبة، مما دفعه للتعليق على الأمر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، معلقًا: “وجدت المبادئ التي تربينا عليها تتكسر، اترعبت، فأمسكت هاتفي وسجلت، وكنت وقتها منفعلاً، وأنا منفعل قلت عن نفسي المقابر مفتوحة لأي شهيد، نحن لا نخاف”.
وبعد عرض الحلقة تساءل عدد من الجمهور هل تراجع عمرو سعد عن قراره بعد وصفه أنه اتخذه في لحظة انفعال.
ويغيب عمرو سعد عن منافسات رمضان هذا العام ليصبح العام الثاني على التوالي الذي يغيب فيه عن المشاركة في دراما رمضان حيث كان آخر أعماله مسلسل “بركة” الذي قدمه عام 2018.
يشار إلى أن فيلم “حملة فرعون”، كان آخر أعمال عمرو سعد، الفنية، وشاركه البطولة روبي، ومحمود عبد المغني، وحمدي الميرغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون.
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