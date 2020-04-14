زينة ترد على من يهاجمها: أعزل نفسي عن ابنيَّ

متابعة بتجـــــــــرد: حلت الفنانة زينة من خلال مداخلة هاتفية، ضيفة على برنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية “العربية الحدث”، حيث أكدت أن تصوير مسلسلات رمضان 2020 صعب جداً، متابعة: “أذهب إلى التصوير لكني أعزل نفسي من أجل ابنيَّ ووالدتي”.

وأضافت ساخرة: “أنا خفت أشرب كلور من كتر ما أنا خايفة عليا وعلى أولادي”.

وأشارت إلي أنها عند عودتها إلي المنزل تدخل غرفة بعيدة عن أولادها لتغير ملابسها وتطهر يديها بالكحول، متابعة: “أنا عايشة في البيت بالقناع عشان خايفة على أولادي”.

وأضافت أن بعض المواطنين يهاجمون مسلسلات رمضان بسبب كورونا؛ خاصة بعد إغلاق المساجد، موجهة رسالة إليهم: “إحنا اللي هنسليكم”.

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وأوضحت أنها بدأت تصوير مسلسل “جمع سالم” قبل أزمة تفشي فيروس كورونا، وتم الانتهاء من ثلث المسلسل، معلقة: “في عمالة يومية شغالة معانا.. ولو وقفنا؛ رزقهم هيتقطع”.

يذكر أن زينة تسابق الزمن لتلحق بالعرض الرمضاني رغم أنها لم تطرح حتى الآن أي برومو للعمل مما جعل هناك تكهنات بعدم عرض المسلسل في رمضان.