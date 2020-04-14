كريستيانو رونالدو يستخدم طفليه كأثقال لممارسة الرياضة

متابعة بتجـــــــــرد: منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، يقضي كريستيانو رونالدو فترة الحجر الصحي في منزله بالبرتغال، لكنه يواظب يومياً على أداء التدريبات الرياضية الضرورية الّتي لم تخلُ من الدّعابة والمضايقات.

وفي التفاصيل، فقد أثبت رونالدو أنه أفضل لاعب متعدد المواهب حيث قام بمزج الأبوة وممارسة الرياضة واستعان باثنين من أولاده كأثقال للقيام بحركات بدنية لتقوية عضلاته ، ورفعهما عدة مرات أثناء محاولتهما تعطيل تمرينه في المنزل.

ونشر رونالدو عبر حسابه على “إنستغرام”، فيديو يظهر فيه وهو يتدرب واشتكى من مضايقات طفليه بشكل ساخر بتعليق: “يا أطفال، دعوا والدكم يكمل تمرينه”.

ومن جهتها تفاعلت جورجينا، صديقة رونالدو وأم ابنته آلانا مارتينا مع الفيديو، حيث كتبت: “أفضل المدربين كيف حالك”.

ونال الفيديو إعجاب متابعي رونالدو على إنستغرام، حيث أعاد العديد منهم مشاركته.