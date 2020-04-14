مفاجأة سارة لجمهور نانسي عجرم.. أغنية جديدة بصوتها خلال أيام

متابعة بتجــــــــرد: انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل شارة مسلسل “سكّر زيادة” الذي سيعرض ضمن سباق دراما رمضان 2020.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم، ومن المقرر طرحها في الأيام المقبلة ضمن الحملة الترويجية للمسلسل.

وبات معلومًا أن مسلسل “سكّر زيادة” يجمع في بطولته كل من النجمتين المصريتين نادية الجندي ونبيلة عبيد وإلى جانبهما الممثلتين سميحة ايوب وهالة فاخر.

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الجدير ذكره أن المسلسل من تأليف السيناريست أمين جمال، إخراج وائل إحسان وإنتاج شكرة “الصبّاح اخوان” وقصّته مقتسبة من “فورما” أميركي تم تحويله بما يتلاءم مع المجتمع العربية ضمن قالب اجتماعي كوميدي.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم في هذه الفترة حصد نجاح أغنيتها “قلبي يا قلبي” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وطلبًا من الجمهور في الوطن العربي.

أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، ويحصد الكليب الخاص بها منذ طرحه ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.