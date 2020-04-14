الدكتورة خلود وريان جيلر يتصالحان.. وهذا ما قالته الأولى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، عن تصالحها مع مشهور سناب شات السعودي ريان جيلر، وذلك بعد مناوشات استمرت بينهما لأكثر من عام، وقالت الدكتورة خلود إنها تصالحت مع ريان ولم يعد بينهما أي أزمات أو خلافات.

وظهرت الدكتورة خلود في بث مباشر "لايف" وبرفقتها زوجها الموديل الأردني أمين، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وبدا أن اللايف جمعها مع ريان، وتحدث معها عن تصافيهما سويًا، فجاء ردها: "كورونا خلتنا نتصافى".

وقالت الدكتورة خلود في المقطع: "إحنا متصافين ريان أكيد أكيد متصافين ما في بيننا شيء أكيد متصافين كورونا خلتنا نتصافى، وبعدين لو كان في بيننا شيء ما كنا اتسولفنا".

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا بين الجمهور، معربين عن سعادتهم بتصالحهما كون الأمور لا تستحق أن تتصاعد خاصة أننا في فترة تحتاج لأن يتصالح الجميع، بالمقابل سخر آخرون من حديث خلود وريان وأمر تصالحهما معتبرين أن ما حدث ليس أكبر همهما، وينظرون للأمور بشكل أكبر جدية.

وكان قد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا نُسب إلى ريان جيلر، في مارس من العام الماضي أعرب فيها عن انزعاجه من انتشار صور وفيديوهات مواليد النجمات الجدد، وجاء فيه: "مو معقولة مواقع التواصل والصحافة صايرة مستشفى ولادة وحريم وأطفال وكأنه ما في بحياتنا غير هالناس، إن شاء الله أطفالهم يموتون عشان نفتك من هالسيرة... لوعوا كبدي صرت ما أفتح تلفوني منهم".

وأثار هذا التعليق الدكتورة خلود وزوجها أمين، إلى أن ريان جيلر بمحاولة نفي الأمر عنه وأنه لا علاقة له بما حدث وقال في مقطع فيديو لها إنه قام بالتواصل معهما (خلود وزوجها) منوهًا أنهما لم يتقبلا الأمر وقاما بسبه، منوهًا أن خلود زادت من الأمر بالتعليق على مقاضاته وأنها لن تتركه.

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وتقضي الدكتورة خلود، فترة الحجر المنزلي مع عائلتها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كغالبية المشاهير والمواطنين في دول العالم المختلفة، ومؤخرًا خرجت في حديث جديد مع جمهورها واستقبلت أسئلتهم لتكشف عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية والاجتماعية.

وأجابت الدكتورة خلود، عن تساؤل أحدهم عن اختفاء حبها لزوجها أمين بعض الشيء فقالت: "أمين صار يحب خلود الصغيرة أكثر، وصار عندنا مشاريع ومشغوليات وَاهتمامات وكل هذه التغيرات أثرت على إظهار حبنا كما كان في البداية".

وأضافت الدكتورة خلود في "بث مباشر" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أن الفارق العمري بينها وبين زوجها يتخطى العام، فقالت إنها تكبره بعام و5 أشهر، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها "نمبر وان" الفاشينيستات الكويتيات فقالت: "أنا نمبر وان وانتوا عارفين طبعا، وأكيد بصير نمبر وان بيكم".