سميرة عبد العزيز: متخوفة من كورونا وهكذا أحمي نفسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

علقت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز، على مشاركتها في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وقالت سميرة في لقاء مع "فوشيا": "موضوع المسلسل نال إعجابي بشدة، لأنه محير تمامًا وهو اجتماعي رائع وأهنئ المؤلفة التي كتبته، حيث يعالج العديد من المشكلات".

وأضافت: "كما يتناول المسلسل تقدير الأم، فأنا ألعب في العمل دور الأم التائهة ويقوم أولادي بالبحث عني، وأظهر في صورة الفلاش باك، يسترجعون من خلالي نصائحي لهم التي كان يجب أن يتبعوها".

وتابعت: "بدأنا تصوير المسلسل قبل أزمة فيروس كورونا، وصممنا على استكمال العمل، لأنه مفيد جدًا للمشاهدين، فأنا أميل جدًا للأعمال التي تقدم رسالة وقيمة للمجتمع".

وأردفت: "هذا المسلسل رسالته الأساسية هي تقدير الأم في المجتمع وكيف يؤثر افتقادها على أولادها، الذي يتذكرون ما قالته الأم لهم، ويذكرهم بقيمتها".

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مسلسل "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، عمرو عابد، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ومن إخراج تامر حمزة.

وعن مدى تخوفاتها من فيروس كورونا أثناء التصوير يوميًا، قالت عبد العزيز: "متخوفة بالتأكيد ولكن أقول أن الله كبير ويعلم أننا نعمل من أجل فائدة المجتمع، وفي الوقت نفسه أستعين بالكلور والمطهرات وأبتعد عن الاختلاط مع الأفراد".

وعن طقوسها في شهر رمضان، قالت سميرة: "في أول أيام الشهر الكريم أعمل على جمع أفراد أسرتي وأخواتي، وأطهو بنفسي، مثل الملوخية والمكرونة بالبشاميل وفطير وكفتة وأشياء أخرى".

ومن جانب آخر، ردت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز، على هجوم البعض ضد الفنانين الذين أعلنوا عن تبرعهم لمتضرري فيروس كورونا واتهامهم بالشو الإعلامي، قائلة: "الفنانين اللي بيعملوا خير بيبقوا قاصدين وصادقين 100% مش منظرة ولا حاجة، هو حد عارف أنا اتبرعت لمين؟!، ليه بيقولوا؟!".

وأضافت: "أنصح الفنانين بعدم الإعلان عن تبرعهم بأي أموال للمتضررين، وإذا تم الإعلان عن الأمر فهذا في صالح النجم الذي تبرع، ويجب توجيه الشكر له".

وتابعت: "جميع الفنانين حول العالم يقومون بالتبرع للمتضررين، فكيف إذا قام أحد منا بنفس الخطوة أن يتم الهجوم عليه بهذا الشكل؟!".