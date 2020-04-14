كيف رد نجوم على تهمة "الشو الإعلامي" بعد تبرعهم لمتضرري كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف عدد من نجوم الفن في مصر، عن موقفهم من هجوم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على الفنانين الذين أعلنوا عن تبرعهم لمتضرري فيروس كورونا من العمالة اليومية والتكفل بأسر مصرية ماليًا، مؤكدين أن الأمر مجرد "شو إعلامي" ليس إلا.

وقالت الفنانة المصرية بشرى، في لقاء مع "فوشيا": "أي حاجة بتحصل في البلد الفنانين بيتشتموا عليها؟!، إحنا جزء من الشعب والمجتمع، وأظن الفيروس ده زي ما بيأثر على الناس بيأثر علينا برده، بالعكس ده ممكن يأثر علينا أكتر".

وأضافت: "الشتيمة مرفوضة تمامًا، بتنتقدوا الفنانين علشان بيساعدوا المجتمع، طب ما تشوفوا الناس التانية الي مش بتساعد وأمورهم المادية أفضل من الفنانين كمان".

وتابعت: "البعض بيشتم وبيدعي الفضيلة على حساب الفنانين بحجة إنهم بيتقاضوا أجور سخية، ده ظلم بين لكل النجوم، لإن نسبة قليلة هما الي بياخدوا أجور كبيرة بسبب الإعلانات، ولكن معظم الممثلين مبياخدوش أجر أو بياخدوا الفلوس على دفعات تصل إلى 3 سنين".

وأردفت:"أعمالي الفنية الي قدمتها على مدار الـ5 سنين الي فاتوا في منها لم أحصل على أجري حتى الآن، وأنا بصور دلوقتي مسلسل جديد، لازم نكون حنينين على بعض شوية والرحمة بينا، الفنانين مش هما سبب فشل الكون ومتحملوناش أكتر مما نحتمل".

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من جهتها؛ قالت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز: "الفنانين اللي بيعملوا خير بيبقوا قاصدين وصادقين 100% مش منظرة ولا حاجة، هو حد عارف أنا اتبرعت لمين؟ّ!، ليه بيقولوا؟!".

وأضافت: "أنصح الفنانين بعدم الإعلان عن تبرعهم بأي أموال للمتضررين، وإذا تم الإعلان عن الأمر فهذا في صالح النجم الذي تبرع، ويجب توجيه الشكر له".

وتابعت: "جميع الفنانين حول العالم يقومون بالتبرع للمتضررين، فكيف إذا قام أحد منّا بنفس الخطوة أن يتم الهجوم عليه بهذا الشكل؟!".

أما الفنان مؤمن نور فعلق على الأمر قائلًا: "الناس الي بتقعد تفكر في أبعاد الموضوع الوحشة زي إن الفنانين بيتمنظروا وكده، دول الله يكون في عونهم بصراحة، أهم حاجة إن في خير حصل".

وتابع: "تحدي الفنانين طبيعي أن يكون أمام الجمهور، أمال هيجبروا بعض إزاي على المساهمة؟ّ!، أكيد مش بالتليفون، وفي ناس كتير اتزنقت لما فنانين قالوا اسمهم في التحدي علشان يتبرعوا، فاضطروا يظهروا ويعلنوا تبرعهم ويقبلوا التحدي، الموضوع مش منظرة".

وكان عدد من الفنانين قد أطلقوا مؤخرًا تحديًا جديدًا، يعتمد على قيام كل منهم بالظهور في فيديو والإعلان عن التكفل بعدد معين من الأسر المتضررة من فيروس كورونا، لمدة محددة، وذكر أسماء فنانين آخرين يطلب منهم المشاركة في التحدي.