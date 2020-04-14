داوود حسين يوجه رسالة بعد تطوعه في المحاجر الصحية ضد كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخطى الفنان الكويتي داوود حسين، أزمة مرضه الأخير بجلطة في القلب، من خلال التطوع في المحاجر الصحية، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يصطف بين المتطوعين وذلك ضمن الحملة الوطنية للمحاجر الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان داوود حسين يقوم بالمشاركة في توزيع الوجبات على جميع المتواجدين في هذه المحاجر سواء أطباء أو أطقم التمريض والمواطنون المعزولون صحيًا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال داوود حسين في تصريحات تلفزيونية: "كل الشباب والأبطال الذين ترونهم يشاركون في هذه الحملة الوطنية يتمتعون بروح وطنية راقية، وأنا قاعد أدرس وأثقف نفسي أكثر في التربية الوطنية لما أشوف هذا الحب من الناس الطيبين".

وأضاف: "بالفعل الكويت تستاهل وإحنا أرواحنا فدا الكويت ونتمنى لو نعطي جزء بسيط مما أعطتنا إياه الكويت والآن لا يوجد شيء اسمه فنان أو نجم الآن أنا شخصيًا خادم لهذه الأرض خادم لمن يعمل في الصفوف الأمامية وبعيد عن أهله".

واختتم قائلًا: "يارب هذه الأيام إن شاء الله تصير ذكريات ونتكلم فيها بعدين وتصير كويتنا أحسن والله يزيح هذه الغمة عن العالم كله".

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يُذكر أن وزارة الصحة الكويتية سجلت 55 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1355 مع تسجيل حالة وفاة جديدة.

وتعرض الفنان الكويتي داوود حسين مطلع يناير الماضي إلى جلطة قلبية دخل على إثرها المستشفى، وأجريت له عملية قسطرة في القلب.

ونشر الفنان الكويتي صورة له من داخل المستشفى بعد الجراحة برفقة الطبيب المعالج وعلق داوود، على الصورة التي نشرها عبر إنستغرام: "الحمد لله رب العالمين.. أنهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل.. ووجود إنسان يحب عمله ويملك كاريزما إنسانية رائعة.. محب للخير.. صديق الجميع..إنه يجعلك تفخر بوجود الأطباء أمثاله في الكويت".

في السياق ذاته عبر مجموعة من الفنانين عن دعمهم لداوود الحسين من خلال مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم الفنان طارق العلي؛ إذ تمنوا الشفاء العاجل لداوود الحسين.

يذكر أن الفنان الكويتي كان يصور مسلسل "ذاكرة الظل"، لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، بالاشتراك مع مجموعة من النجوم، منهم عبير الجندي، وأحمد إيراج، ويعقوب عبدالله، وروان المهدي، ومحمد صفر، وعدد آخر من النجوم، وهو من إخراج الفنان محمد كاظم.