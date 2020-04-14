شاهد رضوى الشربيني تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت رضوي الشربيني بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت على الصورة قائلة "٣ دقايق ميك اب...٣ ساعات eyeliner وهى دى النتيجة" وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وانهالت عليها التعليقات وجاءت بين "جمالك" و " أحلى مساء ده ولا ايه" و " منورة يا قمر" و "ربنا يسترها علينا".

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